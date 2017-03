U19 Việt Nam, Phạm Thành Lương vào danh sách rút gọn 5 đề cử Fairplay 2014

(PLO) - Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) giải Fairplay 2014 đã chính thức đưa U19 Việt Nam, Hội CĐV VFS, cầu thủ Phạm Thành Lương, khán giả Cần Thơ và HLV Phạm Minh Đức vào danh sách bầu chọn cuối cùng cho danh hiệu Fair Play 2014 sẽ được trao vào đêm Gala ngày 28-1-2015.

Ngày 24-12, tại trụ sở báo Pháp Luật TPHCM, Hội đồng Thẩm định (HĐTĐ) của giải thưởng Fair Play 2014 đã tiến hành cuộc họp cuối trong năm 2014 nhằm đề xuất và thẩm định thêm các đề cử trước khi gút lại danh sách chính thức đưa vào cuộc bầu chọn giải thưởng Fair Play 2014.

I. THỐNG NHẤT 5 ĐỀ CỬ FAIR PLAY CHÍNH THỨC

Qua đề xuất thêm cùng xem xét, hội ý và tranh luận, HĐTĐ đã gút lại 5 đề cử chính thức sau (theo thứ tự alphabet):

1/. Ban điều hành Hội Cổ động viên VFS

Năm 2014 Ban điều hành (BĐH) Hội Cổ động viên VFS đã tạo được dấu ấn riêng trong việc quy tụ những người yêu bóng đá thực sự có tổ chức và kỷ luật thể hiện tình yêu bóng đá qua việc cổ vũ, tạo hình ảnh đẹp Làn sóng đỏ” trên khắp các khán đài. “Làn sóng đỏ” với cách cổ vũ Fair Play và chuyên nghiệp được tổ chức bài bản nhờ sự kết nối của BĐH không quản ngại mọi khó khăn và tốn kém để quy tụ những người yêu bóng đá lại và hình thành Hội Cổ động viên sống động và ấn tượng. Hình ảnh trên không chỉ được bóng đá Việt Nam ghi nhận mà được bạn bè quốc tế lẫn LĐBĐ Đông Nam Á và truyền thông quốc tế đề cập nhiều đặc biệt là cách ứng xử với đội Malaysia trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup trên sân Mỹ Đình.

2/. Cầu thủ Phạm Thành Lương (đội tuyển Việt Nam)

Trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup giữa Malaysia – Việt Nam xảy ra sự cố cổ động viên Việt Nam bị một nhóm quá khích người Malaysia đánh trên khán đài. Có cổ động viên bị đánh máu chảy đầm đìa. Khi ấy cầu thủ Thành Lương của đội tuyển Việt Nam đang ở khu kỹ thuật đã nhanh trí xin băng bông cứu thương của bộ phận y tế và tức tốc chạy nhanh đến khán đài chuyển lên để kịp cầm máu và sơ cứu cho các cổ động viên Việt Nam gặp nạn. Hành vi và nghĩa cử này rất đẹp đặc biệt khi xảy ra tại đất khách quê người nhưng phản ứng nhanh với tinh thần tương trợ, giúp đỡ chia sẻ cho cổ động viên nhà tại xứ người đã tạo ra hiệu ứng cao. Đặc biệt là mối dây thân ái giữa đội bóng và cổ động viên. Ngoài ra Phạm Thành Lương cũng là cầu thủ có lối chơi rất ấn tượng tại giải này. Anh như một cánh chim đầu đàn dẫn dắt các cầu thủ trẻ và tiêu biểu về lối chơi năng nổ, nhiệt tình, lăn xả với tinh thần máu lửa.

3/. Đội U-19 Việt Nam (nòng cốt là U-19 Hoàng Anh Gia Lai)

Năm 2014 đội U-19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen đã tạo ra hiệu ứng trên khắp các sân cỏ Việt Nam. Họ đã chơi bóng lăn xả, nhiệt tình, được khán giả yêu mến và đặt niềm tin lớn vào tương lai bởi chuyên môn lẫn phong cách, đạo đức… Hình ảnh của U-19 Việt nam đã trở thành hình mẫu mà các cổ động viên muốn hướng tới cho bóng đá Việt Nam, đã giúp lôi kéo khán giải trở lại khán đài. Đáng đề cập hơn là phong cách Fair play đã trở thành thuộc tính của đội này.

4/. HLV Phạm Minh Đức (đội U-21 Hà Nội T&T)

Trong trận cuối vòng bảng vòng chung kết giải U-21 Báo Thanh Niên 2014 gặp U-21 HA Gia Lai, khi tỷ số đang là 2-2 thì Hà Nội T&T có quyền quyết định số phận của U-21 SL Nghệ An – đội bóng mà Hà Nội T&T rất ngại gặp lại ở chung kết. Đó là có thể chùn chân để U-21 HA Gia Lai ghi thêm 1 bàn nữa là cả Hà Nội T&T và HA Gia Lai cũng dẫn nhau vào và loại SL Nghệ An. Thế nhưng HLV Minh Đức vẫn chỉ đạo các học trò dâng lên tấn công và tìm kiếm bàn thắng để rồi thắng chung cuộc 3-2. Kết quả này khiến HA Gia Lai bị loại đồng thời gián tiếp đẩy SL Nghệ An vào bán kết (sau đó đội này gặp Hà Nội T&T ở chung kết và thắng luôn để đoạt chức vô địch).

Có ý kiến nói HLV này không khôn ngoan nhưng Minh Đức nói thẳng là anh đang xây dựng một Hà Nội T&T đá đẹp, đá hết mình khác với những gì mà bóng đá Hà Nội trước đây hay chịu tiếng là bệnh thành tích.

5/. Khán giả Cần Thơ

Trong suốt giải U-21 quốc tế Báo Thanh Niên, khán giả Cần Thơ đã có những hình ảnh cổ động đẹp và Fair Play cho tất cả các đội tham dự giải. Đặc biệt trong trận chung kết có hơn 53.000 khán giả (kỷ lục trận đấu có lượng khán giả đến sân đông nhất) tham dự nhưng tất cả đều cổ vũ văn minh, không quá khích, không đưa khẩu hiệu kích động. Mặc dù về cuối trận đấu có một vài CĐV ném chai lọ xuống sân khi cầu thủ Thái Lan phạm lỗi với cầu thủ của ta. Tuy nhiên đây chỉ là những lỗi nhỏ so với hình ảnh lớn của cả trận đấu.

II. VỀ DANH HIỆU VINH DANH FAIR PLAY

Hội đồng Thẩm định cũng nhất trí 100% việc trao danh hiệu Vinh danh Fair Play đối với ông TRẦN ANH TÚ – người đã âm thầm đóng góp rất nhiều cho sự phát triển và trưởng thành của Futsal Việt Nam.

Xuất phát từ một người lính rất mê bóng đá, ông Tú khi thành công với vai trò của một doanh nghiệp đã dồn nhiều công sức tiền của của mình để đầu tư cho Futsal Việt Nam mà không đòi hỏi lợi nhuận. Có thể nói không có ông thì Việt Nam không thể hình thành và phát triển được giải vô địch Futsal toàn quốc rồi nâng cấp lên và phát triển sâu rộng đồng thời tạo ra sự lớn mạnh của đội tuyển Futsal Việt Nam trên đấu trường khu vực. Cũng chính ông là người có công tìm các thầy giỏi về giúp cho Futsal Việt Nam đồng thời mời các đội mạnh trong đó có nhà vô địch thế giới Brazil đến Việt Nam dự giải quốc tế tạo nên cơn sốt Futsal tại Việt Nam…

III. 04 BIỂU DƯƠNG FAIR PLAY CHO CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ

Ngoài ra Hội đồng Thẩm Định cũng nhất trí biểu dương 4 tập thể và cá nhân sau:

1/. Ban tổ chức giải U-21 Báo Thanh Niên

Ngoài việc duy trì một giải trẻ truyền thống có tuổi thọ lâu đời nhất, Ban tổ chức giải U-21 Báo Thanh Niên đã nâng cấp sân chơi này thành ngày hội bóng đá trẻ với tiêu chí “sạch và xanh”. Năm 2014 với những khó khăn nhất định về tài chính nhưng ban tổ chức vẫn quyết duy trì hai giải đấu dành cho các cầu thủ U-21 quốc gia và quốc tế tạo được sức hút mạnh với thành công lớn cùng dấu ấn số khán giả kỷ lục trên sân Cần Thơ và thu hoạch cao về chuyên môn.

2/. HLV Guillaume Graechen (đội U-19 Việt Nam và U-19 Hoàng Anh Gia Lai)

Dẫn dắt các cầu thủ U-19 từ bé, HLV Guillaume Graechen không chỉ là người thầy mà còn như người cha luôn căn dặn các học trò mình đạo đức và tinh thần Fair play trên sân cỏ lẫn ngoài đời. Ông luôn làm công tác tư tưởng với các cầu thủ rất kỹ. Trên sân cứ thoáng thấy cầu thủ nào hơi có biểu hiện nóng và đá rắn là ông ra tận đường biên dặn dò phải chơi đúng như BHL căn dặn và phải đá đẹp, đá đúng luật…

3/. HLV Toshiya Miura (đội tuyển Việt Nam)

Dẫn dắt đội Olympic Việt Nam và đội tuyển Việt Nam không lâu nhưng HLV Toshiya Miura đã tạo ra được dấu ấn về lối chơi điển hình qua Asiad 2014 và AFF Suzuki Cup 2014. Ông đã làm thay đổi bộ mặt ở đội tuyển và tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh cùng niềm tin cho các cầu thủ trẻ phấn đấu với hiệu ứng cao trong mỗi lần ra sân.

4/. Doanh nhân Trần Song Hải

Trước trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup với Malaysia, khi biết được nhu cầu xem và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam của các CĐV và kiều bào lẫn những người đang sinh sống và làm việc tại Malaysia rất đông, anh Hải đã chủ động liên lạc với đại diện VFF và đại diện BTC sân Shah Alam bỏ tiền túi ra mua hết 3.000 vé rồi thông báo rộng rãi đến người hâm mộ đến sân nhận vé và trả tiền sau. Nhờ “cầu nối” này mà nhiều CĐV đã không phải vất vả xếp hàng mua vé nhưng vẫn tập trung xem và cổ vũ đội tuyển ở đất khách quê người. Một bật mí từ doanh nhân này đó là sau đó anh phải “ôm” hết 350 vé dư và việc thu lại tiền vé giá gốc của các CĐV đến nay cũng có người bận rộn chưa chuyển đến cho anh nhưng vẫn vui vì mình “lõm” mà CĐV và đội tuyển được “lời”.

