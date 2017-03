Niềm vui và nỗi buồn hai cầu thủ Fair Play

Đương kim vô địch Hải Phòng đá bại chủ sân Chi Lăng Vua bóng đá cúp Hải Phòng đã qua mặt SHB Đà Nẵng ngay trên sân Chi Lăng bằng sự kiên nhẫn của một tập thể và chuẩn xác của cá nhân Stevens với một cú đúp. Mới phút 30, Nguyên Sa đánh đầu ghi bàn cho SHB Đà Nẵng sau một pha đá phạt của Vũ Phong. Thế nhưng vào hiệp 2, chân sút Stevens đã xuất thần ghi liền hai bàn thắng ở phút 54 và 87 giúp Hải Phòng lội ngược dòng lấy vé bán kết. Các trận đấu khác, ĐT Long An dễ dàng đánh bại Đồng Nai 4-2, trong đó có một cú hat trick của Tài Em. Trên sân Vinh, hai chân sút Anh Đức và Abass ghi bàn giúp đội khách B. Bình Dương vượt qua chủ nhà SL Nghệ An 2-1. Như vậy, hai cặp đấu bán kết ĐT Long An - B. Bình Dương và Hà Nội T&T - Hải Phòng đều diễn ra vào ngày 5-8.