Kỷ lục 50.000 vé/trận

Cần Thơ, sân may mắn của HA Gia Lai Đấy là cái sân mà bầu Đức từng dang tay sung sướng khi các cầu thủ trẻ U-19 HA Gia Lai chiến thắng U-21 Thái Lan trong trận chung kết giải U-21 Quốc tế. Đấy cũng là cái sân mà nhờ lá thăm may mắn đội U-19 HA Gia Lai đã được vào bán kết sau khi lãnh đạo đội U-21 Sydney bốc nhằm lá thăm bị loại (ba đội bằng điểm bằng hiệu số và phải phân đích bằng bốc thăm). Cái sân đấy giải tỏa cơn khát danh hiệu cho Học viện HAGL - Arsenal JMG khi thi đấu nhiều giải mà toàn về nhì và đến Cần Thơ thì có danh hiệu vô địch đầu tiên. Sau lần đầu tiên may mắn đấy, giờ thì đội HA Gia Lai hy vọng may mắn lại đến để họ tìm được chiến thắng đầu tiên trên sân khách ở V-League và cải thiện thứ hạng. NG.HUY