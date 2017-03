Cristiano Ronaldo là cầu thủ hay nhất kỷ nguyên Premier League

Mặc dù chỉ chơi đúng 6 mùa giải tại nước Anh, nhưng Ronaldo đã vượt qua những tượng đài khác như Ryan Giggs, Gerrard, Henry để trở thành cầu thủ hay nhất kỷ nguyên Premier League.

Cuộc khảo sát trên tờ Usurv đã cho kết quả siêu sao người Bồ Đào Nha Ronaldo được bầu là cầu thủ hay nhất trong lịch sử 23 năm của Premier League.

Ronaldo gia nhập Man United vào năm 2003 từ Sporting Lisbon với giá 12 triệu bảng. Trong 6 năm chơi cho đội chủ sân Old Trafford, Ronaldo đã vụt sáng trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới. Anh đã ghi tổng cộng 118 bàn/292 lần ra sân cho M.U và trở thành World Player of the Year năm 2008 (cầu thủ của năm).

Năm 2009, Ronaldo chuyển đến Real Madrid với mức phí kỷ lục thế giới 80 triệu bảng Anh. Cuộc khảo sát cho thấy, Ronaldo được 24% số phiếu, nhiều hơn huyền thoại của Arsenal Thierry Henry 6% số phiếu bầu.

Trong top 10, các cầu thủ M.U chiếm số lượng áp đảo với 4 người gồm Ronaldo, Giggs, Cantona và Roy Keane. Arsenal xếp sau khi có 3 cầu thủ Henry, Bergkamp và Vieira. Các CLB còn lại Newcasle, Liverpool và Chelsea góp mặt 1 thành viên là Shearer, Gerrard và Zola.

Dưới đây là top 10 cầu thủ xuất sắc nhất kỷ nguyên Premier League theo khảo sát của tờ Usurv:

1 Ronaldo (177 phiếu – 24%)

2 Henry (133 phiếu – 18%)

3 Giggs (95 phiếu – 13%)

4 Shearer (92 phiếu – 12%)

5 Cantona (89 phiếu – 12%)

6 Gerrard (77-10 %)

7 Bergkamp (40 votes – 5%)

8 Zola (24 – 3%)

9 Keane (14 votes – 2%)

10 Vieira (6 – 1%)

PHẠM QUANG

