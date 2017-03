Xe đạp TP.HCM: Nguy cơ ‘cơm - áo - gạo - tiền’

Trong khi xe đạp TP.HCM cắc củm từng đồng thì đội đua BVTV An Giang lại được đầu tư số lượng trang thiết bị thuộc dạng hàng “khủng”. Ngoài hai chiếc xe “đặc chủng” mua sắm cho hai tay đua hàng đầu Nguyễn Thành Tâm và Nguyễn Thị Thật mất gần 30.000 USD, trong năm 2014 đội đua miền Tây còn tiêu tốn thêm hàng trăm triệu đồng để trang bị xe đua cho các VĐV khác trong đội. Do được Công ty BVTV An Giang tài trợ, tổng thu nhập các tay đua An Giang cũng đạt hơn 20 triệu đồng/tháng (gấp gần ba lần thu nhập tháng của các VĐV TP), chưa kể thưởng lương tháng 13.