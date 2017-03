Vòng 6 V-League: B. Bình Dương trở lại

ĐT Long An vẫn bất bại Sau sáu vòng đấu, thầy trò Ngô Quang Sang bất ngờ trở thành đội chưa biết thua dù lực lượng của ĐT Long An không mạnh. Chiều qua, họ chơi trên sân Nha Trang vẫn với tâm thế biết mình biết người trước tân binh Sanna Khánh Hòa và cầm hòa nhau không bàn thắng. Cả hai đội đều có thế mạnh về phòng ngự hơn nên cùng chơi thận trọng để không thua trước khi nghĩ đến chiến thắng. Đây cũng là trận hòa duy nhất ở vòng đấu thứ 6 V-League làm vui lòng cả hai đội có cùng mục tiêu trụ hạng. Bảng xếp hạng: 1. B. Bình Dương (15 điểm); 2. Than Quảng Ninh (15 điểm); 3. Hải Phòng (15 điểm); 4. ĐT Long An (10 điểm); 5. Thanh Hóa (10 điểm); 6. Hà Nội T&T (9 điểm); 7. SL Nghệ An (8 điểm); 8. Sanna Khánh Hòa (7 điểm); 9. Đồng Tháp (7 điểm); 10. HA Gia Lai (6 điểm); 11.QNK Quảng Nam (6 điểm); 12. SHB Đà Nẵng (4 điểm); 13.Đồng Nai (3 điểm); 14. Cần Thơ (2 điểm).