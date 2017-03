V-League 2015: Show diễn của các cựu binh

+ Than Quảng Ninh đã không thể có điểm trên sân Cẩm Phả dù học trò HLV Đinh Cao Nghĩa vẫn chiếm thế trận tốt hơn. Tuy nhiên, các chân sút Quang Hải, Đinh Hoàng Max, Mạc Hồng Quân bỏ qua nhiều cơ hội rất gần bàn thắng. Thanh Hóa may mắn hơn nhờ sự xuất thần của thủ môn Tô Vĩnh Lợi nhiều lần cứu nguy và một lần Das Silva ghi bàn duy nhất ở phút 66. + SHB Đà Nẵng phải tự trách mình sau khi có bàn thắng sớm của Nguyên Sa (phút 11) nhưng chỉ 15 phút sau, Patiyo đã san bằng cách biệt cho QNK Quảng Nam. Trận hòa của hai đội bóng láng giềng khiến họ vẫn nằm yên ở nửa dưới bảng xếp hạng. + Bảng xếp hạng: 1. B. Bình Dương (15 điểm); 2. Than Quảng Ninh (15 điểm); 3. Hải Phòng (14 điểm); 4. ĐT Long An (13 điểm); 5. Thanh Hóa (13 điểm); 6. SL Nghệ An (11 điểm); 7. Sanna Khánh Hòa (10 điểm); 8. Hà Nội T&T (9 điểm); 9. QNK Quảng Nam (7 điểm); 10. Đồng Tháp (7 điểm); 11. HA Gia Lai (6 điểm); 12. SHB Đà Nẵng (5 điểm); 13. Cần Thơ (5 điểm); 14. Đồng Nai (4 điểm). GH