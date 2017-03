VCK U-21 báo Thanh Niên: ‘Già rơ’ hơn, SLNA vào chung kết

Đó là SL Nghệ An, đội bóng suýt bị loại ở vòng bảng thì chiều qua (9-10) hoàn toàn lột xác trước SHB Đà Nẵng được xem là ứng viên vô địch.

Với dàn cầu thủ đồng đều, trong đó hơn nửa đội hình đang chinh chiến V-League, SL Nghệ An chơi rất ung dung suốt trận đấu và chủ động với nhịp độ trận đấu mà họ tạo ra. Nhìn chung chiều qua những gì SL Nghệ An thể hiện thì họ xứng đáng có mặt trong trận chung kết. Với U-21 SHB Đà Nẵng chỉ có một Giang Trần Quách Tân chơi xuất sắc. Tuyển thủ Olympic này được ví là một cánh én đơn lẻ, trong khi đó SL Nghệ An thì có nhiều tuyển thủ Olympic như Mạnh Hùng, Phi Sơn, Sỹ Sâm, Văn Mạnh…

Trong khi SL Nghệ An hoàn toàn làm chủ cuộc chơi thì SHB Đà Nẵng để tuột khỏi tầm kiểm soát vì mất khu giữa sân. Mới phút 11, Hồ Phúc Tịnh đã đưa SL Nghệ An vượt lên từ cú xa cực đẹp. Đến phút 63 thì Tịnh hoàn thành cú đúp từ pha đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 2-0 xứng đáng nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Năm phút sau bàn thua thứ hai thì Hồ Ngọc Thắng có bàn rút ngắn 1-2 cho SHB Đà Nẵng từ pha dứt điểm cận thành.

Hy vọng nhen nhúm và SHB Đà Nẵng đẩy cao nhịp độ trận đấu nhưng trước sự già dặn của các cầu thủ SL Nghệ An mọi nỗ lực của SHB Đà Nẵng đều bị hóa giải… Chấp nhận thua trận, SHB Đà Nẵng nhận giải đồng hạng ba.

Chiều nay (10-10), trận bán kết thứ hai diễn ra lúc 15 giờ 30 giữa Hà Nội T&T và CS Đồng Tháp.

DUY ÂN

