Tiết lộ: Di Maria đã đạt thỏa thuận với Monaco trước khi sang M.U

Sport

Tờ báo bản tiếng Pháp Le 10 Sport cho biết đội bóng công quốc nước Pháp AS Monaco đã tiến gần đến Di Maria hơn bao giờ hết khi đã đạt được thỏa thuận với Real về mức giá chuyển nhượng nhưng cuối cùng họ lại bỏ cuộc.

Trước World Cup cả Real và As Monaco đều đã đạt thỏa thuận “về nguyên tắc” cho thương vụ chuyển nhượng này. Mọi việc đổ bể có vẻ do vấn đề tiền bạc. Mặc dù đã đồng ý mức giá chuyển nhượng nhưng có lẽ BLĐ AS Monaco đã thay đổi ý định vào phút chót khiến mọi việc bị đình trệ.

Di Maria đang tỏa sáng trong màu áo M.U



Thật ra, ngay cả khi AS Monaco không nhảy vào thương vụ Di Maria thì M.U cũng không phải là đội dành pole. Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez muốn 'nhượng' Di Maria cho một đội bóng Pháp khác là Paris Saint Germani. Cũng giống như AS Monaco, nhà vô địch Ligue 1 PSG đã rút khỏi thương vụ này vào phút chót do lo ngại những quy định về luật công bằng tài chính.

Sau khi 2 đội bóng Pháp bất ngờ từ chối Di Maria, M.U như bắt được vàng lập tức nhảy vào và nhanh chóng có được chữ ký của Di Maria với mức giá kỷ lục 59,7 triệu bảng.

Hiện tại, Di Maria đang cho thấy đây là khoản đầu tư vô cùng đúng đắn của BLĐ M.U khi anh thi đấu cực kỳ xuất sắc, ghi được 3 bàn và kiến tạo 3 bàn thắng cho đồng đội từ đầu mùa giải.

-