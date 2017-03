Ông Lê Thụy Hải: 'Lực lượng của B. Bình Dương chỉ có thế'

Rất hiếm khi nào Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải tham dự họp báo nhưng sau trận thua Than Quảng Ninh ông lại “xung phong” dự họp báo và chia sẻ những vấn đề rất “nhức nhối” và “sốc”.

Ông không đồng ý với ý kiến nói rằng thầy trò ông chủ quan. Ông khẳng định thầy trò ông không chủ quan mà ngược lại đánh giá rất cao Than Quảng Ninh nữa là khác. Ông nói Than Quảng Ninh là một tập thể đồng đều, chơi rất ăn ý. Ngoài ra, Than Quảng Ninh còn có một may mắn nữa là những tuyển thủ quốc gia của họ không bị chấn thương còn tuyển thủ quốc gia của chúng tôi trở về thì người xuống phong độ, người lo cưới vợ, người thì xem như… vứt đi. Khác với những Mạc Hồng Quân, Xuân Hùng, Hải Huy… đang có phong độ rất cao... Vị giám đốc kỹ thuật này còn nói rằng “lực lượng B. Bình Dương chỉ có thế nên thắng thua là bình thường”.

Nhận xét trên của HLV Lê Thụy Hải trong tuần qua đã gặp nhiều ý kiến phản ứng chỉ trích ông là người không có trước có sau và xỉ vả cầu thủ của mình nặng nề quá. Cỡ một tuyển thủ quốc gia như Tấn Tài mà ông nói: “Tấn Tài xem như vứt đi!” rõ ràng là một sự xúc phạm rất nặng đến cầu thủ của mình. Điều này được phân tích là như gáo nước mà ông tạt vào chính lãnh đạo B. Bình Dương về việc mua cầu thủ mà không dùng được. Nhiều người cho rằng trận thua đầu tiên đấy ông phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên vì không tận dụng được sức mạnh của một tập thể nhiều ngôi sao khiến phải trắng tay trên sân nhà.

Cũng cần biết là Than Quảng Ninh trước trận chỉ nhắm đến 1 điểm nhưng họ đã biết mình biết ta và bỏ túi gọn 3 điểm một cách xứng đáng.

DUY ÂN

