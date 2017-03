Malaysia thắng xứng đáng, nhưng hàng phòng ngự Việt Nam lỗi nhiều

Một chiến thắng quá bất ngờ mà ngay cả

thầy trò HLV Salleh

hiện diện trên sân Mỹ Đình cũng không thể tin nổi, nhưng họ cho rằng, việc họ có mặt ở chung kết là hợp lý vì Malaysia đã thể hiện một trận đấu rất tốt…



Hãng thông tấn Bernama viết: “Tuyển Malaysia sẽ mang tinh thần thi đấu như trận thắng Việt Nam vào hai trận chung kết tại Bangkok (ngày 17-12) và lượt về ba ngày sau đó”.



Malaysia thắng Việt Nam.

Hầu hết báo chí Malaysia đều rất bất ngờ về cuộc lội ngược dòng của đội nhà và ngạc nhiên về phong độ kém cõi của chủ nhà khi mà trước đó bốn ngày tuyển Việt Nam đã chơi rất ấn tượng tại Shah Alam.

Báo Kritis Online dẫn lời HLV Dollah Salleh phát biểu sau trận đấu: “Tôi rất ngạc nhiên khi hàng phòng ngự tuyển Việt Nam mắc quá nhiều lỗi lầm như thế. Tôi không tin vào mắt mình… nhưng hôm nay tuyển Malaysia đã thể hiện một bộ mặt rất tốt và chiến thắng xứng đáng thuộc về Malaysia”.

Rất nhiều tờ báo Malaysia đưa tin bài tường thuật trận đấu một tấm hình thi đấu thì các báo luôn dành một “vị trí” cho bức hình thể hiện sự hữu hảo của cổ động viên Việt Nam dành cho Malaysia sau sự cố trên sân lượt đi trên sân Shah Alam.

Riêng tờ New Straits Times bình luận: “Bàn thắng thứ nhất đến từ chấm phạt đền ở phút thứ ba do công Safiq Rahim làm cho cầu trường Mỹ Đình im lặng, rồi bàn thứ hai đến sau đó 13 phút do công của Talaha…làm cho 40.000 khán giả nhà chết lặng”. Chỉ trong vòng 43 phút đầu trận Malaysia đã ghi đến bốn bàn thắng. Riêng tiền đạo Công Vinh dù tỏa sáng và chơi tích cực suốt 90 phút nhưng tiền đạo này như một cánh chim đơn lẻ dù anh cũng đã hoàn thành cú đúp.

Báo chí Malaysia đặt câu hỏi vì đội tuyển Việt Nam đã thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau chỉ trong vòng bốn ngày như thế? Đêm 7-12, chính hàng tiền đạo đầy biến ảo của tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi hai ngôi sao Văn Quyết và Công Vinh đã làm điên đảo và rối loạn hàng phòng ngự Malaysia, còn các hậu vệ Việt Nam đã không cho các chân sút Malaysia một cơ hội nào nhưng đêm 11-12 thì…gió lại xoay chiều nhanh thế?

Có nhiều tờ báo cũng có những quan niệm khác nhau. Tờ Malaya Mail bình luận: “Sự trở lại của trung vệ đội trưởng Adnan Shukur đã chỉ huy hàng phòng ngự rất tốt và hầu như họ chẳng cho các chân sút Việt Nam cơ hội nào. Các hậu vệ Malaysia đã phong tỏa các chân sút Việt Nam trước khi họ tiếp cận vùng 16m50 của thủ thành Marlias. Ngoài sự trở lại của Adnan làm hàng phòng ngự Malaysia vững chãi thì sự hiện diện của tiền đạo Amri Yahyah tăng thêm sức mạnh đáng kể nơi tuyến đầu. Những pha dạt biên kéo giãn hàng phòng ngự đối phương của Amri để đồng đội ghi bàn.

Việc trung phong Safee Sali không được tung vào sân ở trận lượt về là do anh bị tái phát chấn thương gối trong buổi tập trước đó một ngày.

Báo Sun Daily của Malaysia thì bình luận: “Tuyển Malaysia đã thể hiện một đấu pháp hợp lý, các cầu thủ Malaysia đã chơi áp sát không cho các cầu thủ Việt Nam khoảng trống nhiều để triển khai thế trận. Bên cạnh đó là các tiền đạo phát huy hết khả năng tốc độ để tạo nên ưu thế bằng bàn thắng”.

Dù ca ngợi đội tuyển nhà sau màn lội ngược dòng ngoạn mục nhưng hầu hết báo chí Malaysia rất lấy làm lạ khi hàng phòng ngự tuyển Việt Nam lại mắc quá nhiều lỗi sơ đẳng như thế.

TẤN PHƯỚC

