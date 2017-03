Chủ nhà đãi khách

Chiều (3-8), trận cuối của ĐT Long An trên sân nhà nhưng khán giả đến sân rất thưa thớt.

Trong khi đó đội khách B. Bình Dương có khoảng 1.000 cổ động viên xuống Long An cổ vũ cho đội nhà và chuẩn bị kỹ càng cúp vô địch có dòng chữ “danh dự và trách nhiệm” cùng đủ loại băng rôn.

Một trận đấu “danh dự và trách nhiệm” của chủ nhà Long An nhưng tiếc là họ lại chơi một trận đấu rất nhạt nhẽo cùng thái độ “thả lỏng” đến ngạc nhiên.

Vòng đấu hôm qua cũng là vòng đấu nối mạng. Trên lý thuyết thì ĐT Long An vẫn có thể phải đi đá suất play off. Tuy nhiên, thông tin từ sân Thanh Hóa (nơi có đội HV An Giang thi đấu) dội về liên tục khiến ĐT Long An yên tâm tiếp tục “thả lỏng”.

Những người có mặt trên sân Long An đã chứng kiến một kỷ lục buồn của chủ nhà. Đặng Văn Thành của B. Bình Dương ghi bàn thắng ngay ở giây thứ 15 của trận đấu.

Suốt hiệp 1 ĐT Long An đã thể hiện một bộ mặt rất nhợt nhạt, “nhũn” trước đối thủ giúp quân cho mình để trụ hạng. Hàng phòng ngự chơi như người mơ ngủ, thậm chí là rất thiếu trách nhiệm. Hiệp 1, ngoài hai pha bật cột thì B. Bình Dương có ba bàn thắng và nhiều pha hãm thành nguy hiểm như những bài tập không đối kháng.

Và sân Long An đã là ngày hội của đội khách với sâm banh và băng rôn lẫn cúp trong khi cầu thủ chủ nhà thì cúi mặt trốn nhanh trên sân nhà để trả “sân khấu” cho đội khách mừng vua mới.

TẤN PHƯỚC

-