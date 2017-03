Trao giải nhì cho cầu thủ Phạm Thành Lương và giải ba cho Hội cổ động viên Việt Nam - VFS. Những tiếng hô "Việt Nam! Việt Nam" sôi động cả hội trường.

Đại diện đội U19 Việt Nam, cầu thủ Xuân Trường chia sẻ cảm tưởng: "Đầu tiên em cảm thấy U19 thật may mắn khi U19 Việt Nam lần thứ hai được trao giải thưởng này. Đội chúng em luôn đặt ra tiêu chí với lối chơi đẹp. Một lần nữa cảm ơn các cổ động viên, cảm ơn Báo Pháp Luật TP.HCM".



Ảnh: Xuân Huy

Bà Võ Thị Liễu, nhà tài trợ chính cho giải thưởng Fair Play 2014 đã trao tấm séc trị giá 40 triệu đồng cho U19 Việt Nam.

Ông Huỳnh Văn Hạnh (ngoài cùng bên phải) cùng ông Lê Hùng Dũng và bà Võ Thị Liễu trao cúp và phần thưởng cho đại diện đội U19 Việt Nam. Ảnh: X. Huy

19 giờ 45: U19 Việt Nam đăng quang giải Fair Play 2014 với số điểm 438. Về nhì là cầu thủ Phạm Thành Lương (HN T&T) với 393 điểm và Ban điều hành hội CĐV Việt Nam (VFS) giành giải 3 với 369 điểm.

19 giờ 42: Trao hạng tư và hạng 5 Fair Play 2014. Hạng 4 thuộc về Khán giả Cần Thơ với 239 điểm. Hạng 5 là HLV Phạm Minh Đức với 211 điểm

19 giờ 40: Giới thiệu 5 đề cử vào chung kết.

19 giờ 35: Trao giải vinh danh cho ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM, Ủy viên LĐBĐ châu Á – AFC phụ trách Futsal và Bóng đá bãi biển, Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Thái Sơn Nam

19 giờ 25: Trao giải biểu dương

1. Ban tổ chức giải U-21 Báo Thanh Niên (mời ông Nguyễn Công Khế - Trưởng Ban tổ chức giải U-21).

2. HLV Guillaume Graechen (đội U-19 Việt Nam và U-19 Hoàng Anh Gia Lai).

3. Doanh nhân Trần Song Hải.

4. HLV Miura của đội tuyển Việt Nam.

19 giờ 20: Trao tặng kỷ niệm chương cho Hội đồng Thẩm định:

1. Ông Nguyễn Hữu Bàng, thành viên VPF, Phó Ban Tổ chức Giải thưởng Fair Play 2014.

2. Ông Trần Văn Mui, chuyên gia bóng đá.

3. Ông Nguyễn Văn Vinh, chuyên gia bóng đá.

4. Ông Trần Song Hải, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn DP, Phó Chủ tịch Hội Cổ động viên VN.

5. Ông Đỗ Lê Xuân Cường, Chủ nhiệm CLB PV Thể thao TP.HCM, Biên tập viên Thể thao HTV.

6. Ông Trần Quang Tuyến, Trưởng ban Thể thao Báo Thanh Niên.

7. Ông Nguyễn Đình Nguyên, Thư ký Tòa soạn báo Pháp Luật TPHCM phụ trách thể thao, Phó Ban Tổ chức thường trực Giải thưởng Fair Play 2014.

8. Ông Lê Công Tuấn, Phóng viên Thể thao báo Pháp Luật TPHCM.

Bà Võ Thị Liễu, đại diện các nhà tài trợ phát biểu:Tôi cùng đồng hành với chương trình này trong thời gian qua. Khi trái bóng lăn trên sân, tôi rất hâm mộ. Trái bóng lăn trên sân như một doanh nghiệp trên thương trường, cũng khí thế và đầy cạnh tranh. Đã ra sân thì đừng chơi xấu. Giải thưởng Fair Play luôn là động lực khi tôi được hỗ trợ chương trình này".

19 giờ 15: Bà Cát Thị Kim Xuân, Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM trao tặng biểu trưng Lưu niệm cho các nhà tài trợ:

1. Bà Võ Thị Liễu – Giám đốc Cty Mỹ phẩm Vĩnh Tân – đơn vị tài trợ chính

2. Ông Nguyễn Xuân Nam – Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tài năng bóng đá VN PVF – đơn vị đồng tài trợ

3. Ông Mai Đăng Trình – Phó Giám đốc Cty Thái Sơn Nam – đơn vị đồng tài trợ

4. Ông Trần Song Hải – Tổng Giám đốc Cty DP – đơn vị đồng tài trợ

5. Ông Lê Văn Phú – Trưởng Ban Thể thao HTV – đơn vị bảo trợ thông tin

19 giờ 10: Ông Mai Ngọc Phước, Quyền tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng ban tổ chức giải phát biểu khai mạc.

Ông Phước nói: "Fair Play - tiêu chí không thể thiếu trong tất cả các hoạt động bóng đá và luôn được FIFA kêu gọi trên khắp các sân cỏ thế giới. Fair Play cũng là điều mà sân cỏ trong nước rất cần nhân rộng và phát huy bởi đó chính là chất xúc tác giúp bóng đá nước nhà phát triển…

Trên tinh thần đó, năm 2012, báo Pháp Luật TP.HCM đã khởi xướng và đứng ra tổ chức giải thưởng Fair Play – mang tên BÓNG ĐÁ CAO THƯỢNG. Ngay sau đó, giải thưởng đã được người hâm mộ, giới chuyên môn và đặc biệt là các nhà tài trợ hưởng ứng nhiệt liệt.

Giải Fair Play – bóng đá cao thượng, ở tuổi lên ba đã được hưởng ứng mạnh mẽ qua từng giải đấu, từng mùa bóng với những điểm nhấn nhất định.

Năm 2014 qua đã có không ít hình ảnh đẹp được lưu lại trong hành trình của bóng đá nước nhà. Từ nét đẹp trên khán đài với hình ảnh ứng xử cao thượng của các cổ động viên Việt Nam được báo chí nước ngoài ghi nhận và tán dương, đến nhưng hình ảnh đẹp trên sân mà mỗi cá nhân cầu thủ cùng tập thể đã để lại những dấu ấn đậm nét.

Hơn 15 đề cử những nét đẹp này đã được Hội đồng thẩm định gồm 9 thành viên thẩm tra, xem xét chọn ra 05 đề cử chính thức, đều rất xứng đáng được tôn vinh như nhau. Từ 5 đề cử này, 130 đại biểu gồm các phóng viên, giám sát trọng tài, giám sát trận đấu, chuyên gia bóng đá có uy tín đã bầu chọn ra 03 đề cử cuối cùng lọt vào Vòng chung kết xếp hạng, chọn ra danh hiệu cao nhất trao giải Fair Play 2014 mà trong ít phút nữa đây chúng ta sẽ được nghe công bố. Và đặc biệt, trong buổi Gala này, chúng ta sẽ cùng nhau tôn vinh một nhân vật được Ban tổ chức, Hội đồng thẩm định thống nhất cao trao cúp “Vinh danh Fair Play” vì những cống hiến xuất sắc cho tinh thần Fair Play của bóng đá Việt Nam".

Hai MC Quỳnh Hoa và Đình Khôi đang giới thiệu các vị khách quý đến với đêm Gala.

Màn múa cổ động trên nền nhạc bài hát The cup of life của Ricky Martin do nhóm múa ABC Kids biểu diễn đã làm nóng sân khấu ngay từ những giây phút đầu tiên.





Đội tuyển U19 với HLV Guillaume Graechen, đội trưởng Xuân Trường, đội phó Tuấn Anh cũng đã có mặt. Vừa tới sảnh khán phòng, các anh đã được "chăm sóc" kỹ lưỡng bởi các cổ động viên.









Cổ động viên nhí, cô bé Nghiêm Huỳnh Bảo Ngọc với gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn xuất hiện khiến ai cũng thích thú. Ba của bé, anh Nghiêm Sĩ Hồng Long cho biết, năm nay bé đã vào lớp 1. Bé rất mê bong đá nên Hội cổ động viên đi đâu anh đều cho bé đi theo cổ vũ.

Vừa đáp xuống sân bay sau chuyến công tác tại Hà Nội, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng đã đến thẳng đêm Gala cho kịp thời gian. Mọi người đều khen ngợi: "Anh luôn là người đúng giờ!".



Đúng 18 giờ, ứng cử viên "nặng ký" của giải thưởng Fair Play, tuyển thủ Thành Lương đã có mặt trong sự tiếp đón nồng nhiệt của các cổ động viên





Hội CĐV VFS vừa có mặt đã tạo không khí rất sôi động trước đêm Gala.

Ông Võ Quốc Thắng, chủ tịch VPF cũng đã có mặt tại buổi lễ từ rất sớm.

Trong năm nay, Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) giải Fair Play 2014 đã thống nhất đưa vào 5 đề cử để 130 nhà điều hành bóng đá, các nhà chuyên môn, HLV, giám sát, trọng tài và báo chí bình chọn.. 5 đề cử gồm U19 Việt Nam, cầu thủ Phạm Thành Lương, Hội CĐV VFS, HLV Phạm Minh Đức, khán giả Cần Thơ. Sau quá trình bình chọn, U19 Việt Nam, cầu thủ Phạm Thành Lương và hội CĐV VFS đã lọt vào top 3 đề cử cuối cùng.

Ngoài việc tôn vinh những hành động Fairplay trong năm vừa qua, BTC giải Fair Play 2014 cũng sẽ trao giải vinh danh FairPlay cho ông Trần Anh Tú, chủ tịch LĐBĐ TP. HCM vì những đóng góp to lớn của ông giúp môn bóng đá Futsal Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, HĐTĐ giải FairPlay 2014 cũng quyết định biểu dương 4 cá nhân và tập thể gồm Ban tổ chức giải U-21 Báo Thanh Niên, HLV Guillaume Graechen (đội U-19 Việt Nam và U-19 Hoàng Anh Gia Lai), HLV Toshiya Miura (đội tuyển Việt Nam) và Doanh nhân Trần Song Hải.

Hiện tại, công tác chuẩn bị cho buổi lễ trao giải Fair Play 2014 cơ bản đã hoàn tất. Trong đêm gala tối nay, HLV Guillaume Graechen, Xuân Trường, Tuấn Anh sẽ đại diện cho U19 Việt Nam tham dự. Thành Lương cũng sẽ từ Hà Nội bay vào TP. HCM để kịp góp mặt trong đêm trao giải. Phía Hội CĐV VFS là xôm tụ nhất khi bên cạnh đại diện của hội sẽ có thêm 60 CĐV đến với đêm trao giải.

P. QUANG - H. VI - T. TRANG - T. TÙNG

