Nhân vật Fair Play 2012: Võ Nhật Tân - Nghèo cho sạch…

Cầu thủ Võ Nhật Tân là một trong các ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu Fair Play của báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức lần đầu tiên.

Ở vòng 17 giải hạng Nhất 2012, Nhật Tân có nhận điện thoại của một đồng nghiệp cũ gợi ý bán độ trận Tây Ninh sẽ nhận 50 triệu đồng nhưng anh kiên quyết từ chối và báo cáo lại với ban lãnh đạo, phá tan âm mưu của kẻ gây rối.

Chàng trai “Hai lúa” 25 tuổi thật thà kể: “Chỉ hơn 2 giờ trước trận gặp Tây Ninh, tôi bất ngờ nhận điện thoại của anh Trung (tên đầy đủ Nguyễn Thành Trung, từng chơi cho Quân khu 9, Sài Gòn XT) gạ gẫm nếu chơi dưới sức mình sẽ nhận 50 triệu đồng. Để chắc ăn, anh Trung còn nhắn tôi rằng đã “lo” trọng tài và đội Tây Ninh hết rồi, chuyện này chẳng có ai biết đâu. Tôi thẳng thừng từ chối lời đề nghị khiếm nhã ấy…”.

Sự việc này đã xảy ra hồi giữa tháng 5-2012, Nhật Tân vẫn còn nhớ như in: “Tôi không có chút dao động nào trong suy nghĩ và ngay lập tức báo lại cho đội trưởng Phan Văn Giàu rồi hai anh em cùng lên thuật lại cho ban huấn luyện lẫn trưởng đoàn ĐT Long An”.

Võ Nhật Tân trong màu áo ĐT Long An. Ảnh: ANH ĐỨC

“Tôi quen với anh Trung từ hồi còn tập với đội U-18 Tiền Giang. Khi ấy Trung tập huấn với đội Quân khu 9, anh em chỉ biết nhau chứ không thân, số điện thoại còn không có. Vì thế tôi thấy rất lạ khi anh Trung muốn tôi bán độ” - Nhật Tân cười hiền lành - “Số tiền 50 triệu đồng với một đứa nghèo như mình lớn lắm chứ! Nhưng tôi không thể bán mình vì đồng tiền dơ bẩn ấy…”.

Khoảng 1 giờ sau, đối tượng tên Trung còn điện thoại cho đồng đội của Nhật Tân là cầu thủ Nguyễn Thanh Hải với gợi ý tương tự, rồi còn nâng mức “thưởng” nếu Tây Ninh thắng ĐT Long An để trụ hạng, mỗi cầu thủ sẽ nhận 100 triệu đồng. Cảnh giác từ sau lần gọi cho Nhật Tân, cuộc gọi thứ hai bị ghi âm lại làm bằng chứng.

Giám đốc điều hành Võ Thành Nhiệm khi ấy nhận định: “Từ những sự việc này, chúng tôi xét thấy việc Trung gọi điện thoại đến các cầu thủ ĐT Long An trước trận đấu đề nghị bán độ là một điều tiêu cực, vi phạm pháp luật. Đồng thời, người đứng sau lưng chỉ đạo Trung làm việc này cũng là một việc hết sức nghiêm trọng. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị BTC giải phối hợp cùng các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra rõ ràng để xử lý nghiêm minh đúng người, đúng tội mang lại sự trong sạch cho đội bóng nói riêng và một nền bóng đá trong sạch mà mọi người dân Việt Nam đều mòn mỏi mong đợi nói chung”.

Trưởng BTC giải hạng Nhất Nguyễn Hữu Bàng, cũng là một thành viên của Ban Thẩm định giải thưởng Fair Play của báo Pháp Luật TP.HCM, chia sẻ: “Tôi đánh giá rất cao hành động của cầu thủ Võ Nhật Tân và lãnh đạo ĐT Long An. Ngay sau khi nhận được tin báo và yêu cầu đổi tổ trọng tài, vì quá cận giờ thi đấu, tôi đã bàn với các thành viên BTC vẫn để tổ trọng tài Phạm Bá Hòa làm nhiệm vụ. Việc này còn là một đòn tâm lý chiến đánh vào sự lung lạc của một số cầu thủ trụ cột đối phương và gây khó dễ cho các trọng tài. Cuối cùng trận đấu vẫn diễn ra một cách an toàn, tổ trọng tài điều khiển rất tốt với kết quả ĐT Long An thắng Tây Ninh 1-0”. LĐBĐ VN sau đó quyết định xử phạt cựu cầu thủ Nguyễn Thành Trung, cấm tham gia các hoạt động bóng đá năm năm.

Còn ông Võ Thành Nhiệm cho biết trong ngày làm lễ xuất quân mùa giải mới 2013 có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Long An lẫn các ban ngành, CLB ĐT Long An sẽ tuyên dương và khen thưởng cầu thủ Võ Nhật Tân. Ông còn hóm hỉnh tiết lộ ban lãnh đạo sẽ thưởng cho Tân… bằng với giải thưởng Fair Play của báo Pháp Luật TP.HCM.

Vài nét về Võ Nhật Tân - Hậu vệ biên phải gốc Tiền Giang đã chơi hai mùa và vừa góp sức giúp ĐT Long An vô địch giải hạng Nhất 2012. Võ Nhật Tân là con út trong gia đình có bốn anh em trai, bố mẹ làm ruộng. Anh tập năng khiếu Tiền Giang từ năm 13 tuổi và từng vô địch giải U-21 báo Thanh Niên tại Đà Nẵng năm 2006. Một năm sau, Nhật Tân được HLV Mai Đức Chung gọi vào tuyển Olympic chơi mấy trận vòng loại cuối cùng Olympic Bắc Kinh 2008. - Võ Nhật Tân đã lập gia đình cách đây hai năm và có hai cậu con trai sinh đôi. Tân tâm sự thêm: "Những ngày nghỉ, tôi thường về quê phụ vợ bán tạp hóa, mỹ phẩm ở chợ Gò Công. Cuộc sống có thể chưa khá giả nhưng mình cảm thấy sống vui và thanh thản với nghề".

