Fair Play tăng lên, bóng đá xấu xí sẽ giảm đi

Phê phán những hành động “phản fair play”



1. Hành động gửi đơn khiếu nại BTC của đội Sài Gòn XT (do Phó Chủ tịch CLB Bùi Xuân Thức ký) sau trận hòa 1-1 SL Nghệ An trên sân Vinh cho rằng “trọng tài tiêu cực có hệ thống”. BTC giải xem xét lại các băng ghi hình thì xác định những tố cáo trên đều không đúng.



2. Cầu thủ Fikru (Thanh Hóa) đấm vào mặt Hồng Tiến và Sỹ Cường của đội khách Hà Nội T&T, trong trận đấu vòng 19 ngày 26-5, sân Thanh Hóa, nhận thẻ đỏ. Sau đó Fikru bị Ban Kỷ luật LĐBĐ VN treo giò bốn trận.



3. Cũng ở trận này, nhiều cầu thủ Thanh Hóa, tiêu biểu là tiền đạo Sunday và tiền vệ Das Silva, có hành vi phản ứng gay gắt trọng tài sau mỗi tình huống phạm lỗi của đôi bên.



4. HLV Triệu Quang Hà nhiều lần phân bua, thắc mắc với trọng tài dù bất cứ lý do gì, bởi Luật FIFA quy định không được phép có tác động, trao đổi với trọng tài đang điều khiển trận đấu trên sân.



5. HLV Nguyễn Hữu Thắng có hành động phản ứng với trọng tài, có hành vi không đẹp với khán giả (đá chai nước lên khán đài) trong trận đấu giữa HA Gia Lai - SL Nghệ An trên sân Pleiku vòng 20.