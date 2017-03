GIẢI THƯỞNG FAIR PLAY BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM 2012: Khát khao sân cỏ sạch và xanh

Hôm qua (20-9), hội đồng thẩm định (HĐTĐ) đã ngồi lại với nhau đưa ra các đề cử và cùng phân tích, tranh luận…Sau một tháng gián đoạn vì Euro, đề cử Giải thưởng Fair Play tháng 9-2012 do báo Pháp Luật TP.HCM khởi xướng đã trở lại với những sự kiện nổi cộm của bóng đá nước nhà.

Tranh luận quanh hai đề cử mới

Dù bận việc không tham gia HĐTĐ trong phiên họp vừa qua nhưng ông Nguyễn Hữu Bàng (Phó Tổng Thư ký VFF, Trưởng ban Tổ chức giải hạng nhất) đã chuyển đến các thành viên đề cử hành động của lãnh đạo đội bóng Quảng Nam đã dũng cảm “tự xử” cầu thủ Bùi Văn Lâm trong trận thua TDC Bình Dương ở giải hạng nhất vào danh sách bầu chọn Giải Fair Play 2012. Đề cử trên đã được các thành viên của HĐTĐ phân tích là chưa vội đưa vào vì cần phải có thêm cơ sở trước khi kết luận. Đặc biệt là đội Quảng Nam trong giai đoạn cuối mùa 2012 đã thua liên tục nhiều trận đáng ngờ và nhiều cầu thủ đã bị cơ quan điều tra mời lên làm việc. Trong bối cảnh như vậy, việc “đánh” vào một cầu thủ cũng có thể được xem là hành động “thí tốt”. Nhận xét này đã được sự đồng thuận của nhiều chuyên gia. Cuối cùng, HĐTĐ đã quyết định chưa đưa vào danh sách bình chọn để chờ có thêm những thông tin cần thiết. Đề cử thứ hai từ phóng sự trong quá trình tác nghiệp của phóng viên Đình Khôi (Đài Truyền hình TP.HCM). Phóng sự phản ánh các cổ động viên (CĐV) nô nức đi dự khán trận quyết định chức vô địch V-League 2012 giữa Sài Gòn XT và Hà Nội T&T. Dù đã mua vé nhưng do sân Thống Nhất quá tải, các CĐV này (bao gồm cả CĐV Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương) không vào sân được nhưng vẫn rất trật tự, không manh động, theo dõi qua màn hình nhỏ trước sân Thống Nhất hoặc nghe tường thuật từ đài phát thanh… So với nhiều nạn bạo động ở các sân qua các mùa giải thì hình ảnh ấy là nét đẹp văn hóa của những “thượng đế” yêu bóng đá thực thụ.

Hình ảnh rất đẹp đấy từ các CĐV yêu bóng đá (không đại diện cho đội bóng nào) sau khi phân tích và tranh luận, HĐTĐ đã đi đến thống nhất sẽ được tôn vinh và biểu dương trong lễ trao giải chứ không đưa vào diện bầu chọn.

Trăn trở vì quá nhiều đề cử hành vi thiếu Fair Play

Trong khi điểm sáng vẫn chưa có những đề cử sáng giá trong bối cảnh bóng đá nước nhà thời gian qua khá u ám thì những hành vi phản tinh thần Fair Play để lại nhiều trăn trở.

Trường hợp tuyển thủ quốc gia Văn Quyết (Hà Nội T&T) tung chân đá nguội vào hạ bộ Nguyễn Rogierio (Sài Gòn XT) trong trận chung kết Cúp Quốc gia, ngón tay thối của thủ môn Ngọc Tú (Hà Nội T&T), thái độ phản cảm của hậu vệ Quốc Long (Hà Nội T&T), đội trưởng đội SL Nghệ An Nguyễn Huy Hoàng mặc áo đội tuyển quốc gia lái xe gây tai nạn giao thông trong tình trạng mất hết kiểm soát, thủ môn SHB Đà Nẵng Nguyễn Thanh Bình thi đấu không đúng chuyên môn trong trận SHB Đà Nẵng thua Đồng Tháp trên sân nhà bị 18.000 khán giả phản ứng... lần lượt được BTC liệt kê.

HĐTĐ cũng lên tiếng chỉ trích những thành viên như lãnh đạo các đội bóng còn bao che, dung dưỡng thói hư tật xấu của cầu thủ; giám sát trận đấu thiếu trách nhiệm, không có chính kiến trước hành vi rất phản chuyên môn, xem thường khán giả nhà của thủ môn Thanh Bình. Việc này không chỉ tiếp tay mà còn tạo tiền lệ xấu cho bóng đá Việt Nam .

MINH QUANG (BÁO PHÁP LUẬT TPHCM)

