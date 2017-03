Danh hiệu cao quý nhất thuộc về ai?

Ban tổ chức (BTC) giải thưởng Fair Play 2013 đã tiến hành cuộc kiểm phiếu bầu chọn, nhằm xác định ba vị trí lọt vào danh sách cuối cùng trao giải Fair Play 2013. Giải thưởng sẽ được công bố vào đêm nay trong buổi lễ trao giải hoành tráng tại Vertical Garden, khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM với một chương trình nghệ thuật sôi động mang không khí bóng đá và sẽ được truyền hình, truyền thanh trực tiếp trên kênh HTV Thể thao và VOH.

Đạo diễn Quỳnh Hoa kiêm luôn vai trò MC cùng bình luận viên Đình Khôi của Đài Truyền hình TP.HCM sẽ dẫn dắt người hâm mộ và bạn xem đài đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bên cạnh đó, những fan bóng đá bận bịu công việc có thể theo dõi qua sóng phát thanh của Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH) trên kênh Giao thông đô thị FM 95,6.





XUÂN HUY, QUANG THẮNG, CTV. Đồ họa: BB

Để tăng phần hấp dẫn với tính bất ngờ cao, BTC mới chỉ công bố những thứ hạng từ thứ tư đến thứ sáu. Ba danh hiệu nhất, nhì, ba sẽ được bí mật đến phút chót với nhiều bất ngờ thú vị.

Ngoài ra, cũng trong buổi lễ này, BTC sẽ trao giải “Vinh danh Fair Play” cho ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Trao đổi với chúng tôi vào chiều qua, bầu Đức cho biết ông đang công tác tại Campuchia và sẽ cố gắng có mặt trong buổi lễ trao giải bởi với ông đây là danh hiệu thật cao quý và cũng bất ngờ với cá nhân ông. Bên cạnh đó, BTC cũng trao những kỷ niệm chương cho hai nhân vật được biểu dương tinh thần fair play và nhiều kỷ niệm chương cho những người đóng góp tích cực cho bóng đá Việt Nam trong việc đưa bóng đá đẹp đến cho mọi người, mọi nhà…

Buổi lễ sẽ tăng thêm phần sôi động bởi những ca sĩ được biết đến qua những ca khúc thể thao quen thuộc và những nhóm múa ABC, Phương Việt, nhóm ABCKids. Đặc biệt là ca khúc We are Champion do ca sĩ Hoàng Bách thực hiện sẽ kết nối mọi người lại với niềm tin chiến thắng lan tỏa qua sân chơi đẹp mà những nhà tổ chức muốn hướng đến trên các sân cỏ Việt Nam…

Cùng song hành với BTC có nhà tài trợ chính Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam (PVF), các nhà tài trợ khác gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank), Công ty TNHH TM Thái Sơn Nam, Công ty TNHH Tư vấn D.P, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế phần mềm Cánh Cam và Thương hiệu Mỹ phẩm Vĩnh Tân. Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) là đơn vị bảo trợ thông tin của giải Fair Play 2013.

BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG FAIR PLAY 2013

