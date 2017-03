Tottenham 0-0 M.U: Khi 'quỷ đỏ' không đỏ

Mặc dù là đội kiểm soát thế trận và tạo ra hàng tá cơ hội ghi bàn. Thế nhưng trong một ngày vô duyên, lần lượt các cơ hội ghi bàn đều trôi qua trước mũi giày của Rooney, Mata, Falcao hay Persie một cách kỳ lạ

Không thể xuyên thủng mành lưới Tottenham, Machester United đành chấp nhận một kết quả hòa không bàn thắng trên sân White Hart Lane của Tottenham.

Cơ hội vô địch vừa nhen nhóm của M.U đã vụt tắt sau trận hòa trước Tottenham.

Trong chuyến hành quân đến London lần này, ông Van Gaal lại tiếp tục sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-5-2 với việc thiếu vắng sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh số 7 Di Maria. Rooney được kéo xuống đá như một tiền vệ trung tâm ngay dưới cặp song sát Persi, Falcao.

Nhập cuộc với tâm thế thoải mái sau chiến thắng tưng bừng trước bầy chích chòe Newcastle trong ngày Boxing day. Ngay sau tiếng còi của trọng tài Jon Moss, MU đã ào ạt tràn lên tấn công nhằm chủ động chiếm giữ thế trận trên sân. Phút 19, sau đường chọc khe tinh tế của Mata, Falcao được đặt và vị trí đối diện với thủ môn Lloris. Tiếc rằng trong tình huống này, tiền đạo người Colombia xử lý lỗi nên kịp để hậu vệ Tottenham lao về cản phá.

Hugo Lloris đã có một ngày thi đấu xuất thần khi cản từ chối hàng loạt cơ hội mười mươi của M.U

Ở chiều ngược lại, với viêc không có nhiều cơ hội kiểm soát bóng, Spur chỉ còn biết trông chờ vào các tình huống chuyền bóng vượt tuyến lên phía trên cho Kean. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để tiền đạo trẻ này có thể quấy nhiễu được hàng hậu vệ chơi tập trung của MU. Sau tình huống ngon ăn mà mà Falcao bỏ lỡ, chủ nhà cũng có lời đáp trả với pha sút bóng từ ngoài vòng cấm của Townsend.

Trận đấu tiếp tục với vô số các cơ hội ngon ăn mà quỷ đỏ tạo ra. Man United hoàn toàn có lý do đổ lỗi cho thần may mắn đã không đứng ở phía mình trong trận đấu này. Sau tình huống bóng đạp cột sau pha sút phạt kỹ thuật của Mata, Persie tiếp tục bỏ lỡ cơ hội sau khi có cú đá bồi bị Chiriches giải nguy. Đỉnh điểm trong một ngày thiếu may mắn được thể hiện rõ sau tình huống đưa bóng qua vạch vôi của Jones nhưng đã bị trọng tài khước từ sau lỗi việt vị trước đó của Falcao. Những phút cuối hiệp 1, lần lượt hết Persie đến Young thử tài thủ môn Lloris nhưng đều bị người gác đền này từ chối bàn thắng.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0. Sang hiệp 2, sau nhiều sự điều chỉnh của HLV Pochettino, gà trống đã chơi khởi sắc hơn hẳn khiến MU không còn làm mưa làm gió như hiệp 1. Phút 66, Townsend thử vận may với quả nã pháo tầm xa. Tuy vậy, bóng đi không hiểm nên không thể làm khó với thủ thành người Tây Ban Nha. Mặc dù không còn áp đảo như hiệp 1, MU vẫn tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt sau những pha dứt điểm của Mata và Persie.

Trong hiệp hai, những tình huống bóng nguy hiểm là không nhiều. Sau những sự thay đổi nơi hàng phòng ngự đến từ Van Gaal, HLV Pochettino đã nhắm vào đó để gia tăng hỏa lực với sự góp mặt của Lamela và Dembele. Phút 82, Tottenham có pha dàn xếp phản công mẫu mực. Harry Kane xử lý khôn ngoan rồi chuyền khe cho Mason lao xuống sút cận thành. May cho M.U là bóng bay sạt xà ngang.

Khoảng thời gian ít ỏi còn lại không đủ để cả hai ghi bàn thắng giải tỏa bế tắc. Tiếng còi mãn cuộc của ông Jon Moss vang lên, cả hai đành lặng lẽ cầm chân nhau trong một trận cầu không bàn thắng. Qua đó khép lại một năm nhạt nhòa của đội bóng áo đỏ cũng như bầy gà trống Tottenham.

ĐỨC NAM

-