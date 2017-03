Công an 'nhận định' gì về trận Việt Nam - Malaysia?

Sáng 10-12, ở trung tâm phía Nam, Công an TP.HCM đã thông qua kế hoạch, huy động tối đa CSGT, CSHS, CSCĐ, thậm chí Thanh niên Xung phong (TNXP) để sẵn sàng 'chống bão' trước và trong trận lượt về AFF Suzuki Cup giữa Việt Nam và Malaysia vào ngày 11-12. Trong khi đó, ở Hà Nội, Công an TP đã yêu cầu CSGT, phản ứng nhanh, cơ động ứng trực 100% quân số.



Hầu như sau mỗi trận “lớn” của đội tuyển Việt Nam là xuất hiện nhiều “cơn bão” và lực lượng chức năng bắt giữ hàng trăm trường hợp đua xe, gây rối. Ảnh: Tư liệu - MP



Trả lời Pháp Luật TP.HCM trong buổi họp báo ngày 10-12, Thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67), Công an TP.HCM cho biết, “Chúng tôi nhận định tình hình, nếu tối 11-12 đội tuyển Việt Nam thắng thì số thanh thiếu niên đổ ra đường rất đông. Do vậy, trước khi trận đấu diễn ra, PC67 huy động 100% lực lượng túc trực trên đường”.

“Kết quả phải chờ trận đấu kết thúc nhưng việc huy động 100% quân số và phối hợp với CSHS, CSCĐ, Công an các quận huyện và TNXP là nhằm chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau trận đấu. Tùy theo thực tế, nếu tình hình yên ắng, các cán bộ, chiến sĩ sẽ được nghỉ sớm” - Thượng tá Trà nói.

Theo ông Trà, trong buổi sáng 10-12, PC67 cùng Văn phòng Công an TP.HCM đã mời các đơn vị liên quan cùng công an các quận huyện để thông qua kế hoạch bố trí lực lượng, xử lý những tình huống có thể xảy ra đêm 11-12, nhằm đảm bảo khi người dân TP.HCM tham gia ăn mừng, diễu hành (nếu Việt Nam vào chung kết) được an toàn và không để xảy ra tình hình phức tạp, không để đua xe và tai nạn giao thông xảy ra.

Các quái xế bị “tóm”, lập biên bản vi phạm. Ảnh: Tư liệu - MP

“Công an TP.HCM đề nghị, khi ăn mừng chiến thắng có trật tự, cần tuân thủ các quy định và không chạy thành đoàn, tham gia gây rối, chạy xe nẹt pô, la hét hoặc đánh võng vì vừa vi phạm, vừa có thể dẫn đến TNGT đáng tiếc. Ngoài ra, người dân không nên tụ tập trên vỉa hè, lòng đường để cổ vũ cho những đối tượng gây rối” - người đứng đầu lực lượng CSGT TP.HCM nhấn mạnh.

Thượng tá Trà cho biết, từ trước khi trận đấu diễn ra (bắt đầu lúc 19 giờ - NV), các lực lượng CSGT, CSHS sẽ có mặt ngoài đường. Trong số đó có nhiều người sẽ mặt thường phục, sẽ cương quyết bắt giữ các đối tượng có hành vi manh động. “CSHS sẽ bắt giữ các đối có hành vi gây rối, kích động và sau đó có thể xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự nếu có hành vi chống người thi hành công vụ” - ông Trà khẳng định.

Trước đó, trong trận Việt Nam thắng Malaysia đêm chủ nhật, CSGT TP.HCM đã bắt giữ hơn 200 xe, trong đó tạm giữ 130 xe với vi phạm chủ yếu rú ga, lạng lách, dàn hàng ngang. Theo Nghị định 171/2013, thời hạn tạm giữ các xe này là 7 (bảy) ngày, nhưng Thượng tá Trà cho biết với các xe có nghi ngờ thì có thể tạm giữ 30 hoặc 60 ngày để xác minh. Nhưng riêng tối 11-12 tới, cứ xe nào vi phạm thì sẽ tạm giữ hết để sáng hôm sau giải quyết. “Lỗi này có thể không cho phép tạm giữ phương tiện, nhưng do đây là hình vi gây rối nên chúng tôi tạm giữ, nhằm ngăn chặn nguy hiểm có thể xảy ra cho người đi đường” - ông Trà nói.

Như vậy, trong đêm 11-12, lực lượng chức năng sẽ tập trung ở khu vực trung tâm và đối tượng được đặc biệt lưu ý là các thanh, thiếu niên. Ngoài việc tập trung ở khu vực trung tâm, lực lượng chức năng còn bố trí 100 mô tô dự phòng và đây sẽ là lực lượng cơ động, để sẵn sàng điều đến các vùng ngoại thành để tăng cường lực lượng tại chỗ khi cần thiết.

